Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:54, 30 ноября 2025КультураЭксклюзив

В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

Драпеко: Протест граждан направлен не против Долиной, а против решения суда
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Недовольство россиян направлено не против певицы Ларисы Долиной, а против решения суда, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. (...) Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — высказалась Драпеко.

Ранее сообщалось, что пользователи массово выкладывают в соцсетях ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или шутливо требуют вернуть деньги за «неудачные покупки». Концертный директор Долиной Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и подчеркнул, что судебный процесс по делу еще не завершен. Он отметил, что артистка тяжело переживает шквал насмешек и обвинений.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд пересмотреть решение по скандальному делу Долиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Процесс переговоров США и Украины назвали нелегким

    Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

    Европейский аэропорт закрывали не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

    В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

    Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ на Севастополь

    Стало известно о просьбе индийских военных в преддверии визита Путина

    Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

    «Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    Песков оценил реакцию Путина в международных делах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости