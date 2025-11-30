В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

Драпеко: Протест граждан направлен не против Долиной, а против решения суда

Недовольство россиян направлено не против певицы Ларисы Долиной, а против решения суда, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. (...) Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. Хотя тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — высказалась Драпеко.

Ранее сообщалось, что пользователи массово выкладывают в соцсетях ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или шутливо требуют вернуть деньги за «неудачные покупки». Концертный директор Долиной Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и подчеркнул, что судебный процесс по делу еще не завершен. Он отметил, что артистка тяжело переживает шквал насмешек и обвинений.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд пересмотреть решение по скандальному делу Долиной.

