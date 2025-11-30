Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:21, 30 ноября 2025Культура

Концертный директор прокомментировал «отмену» Ларисы Долиной

Долина плохо реагирует на издевательство, которое творится сейчас в соцсетях
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Общероссийский флешмоб по «отмене» Ларисы Долиной стремительно набирает обороты в соцсетях, сообщает SHOT. Пользователи массово выкладывают ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или шутливо требуют вернуть деньги за «неудачные покупки».

Концертный директор певицы Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и подчеркнул, что судебный процесс по делу еще не завершен. По его словам, преждевременные выводы подогревают негатив, а все решения, принятые в рамках расследования, будут выполнены: «Человек, потерявший деньги, должен получить их полностью».

Он отметил, что Долина тяжело переживает шквал насмешек и обвинений, но напоминает, что подобная история может случиться с каждым: «Нужно дождаться завершения процесса. И, наверное, для некоторых будет разочарованием все, что они писали».

Несмотря на интернет-кампанию, гастрольный график певицы остается неизменным: накануне она выступила во Владивостоке, 30 ноября — в Уссурийске, в планах на 2 декабря — Хабаровск. Масштабные концерты, включая гала-выступление в Москве, также состоятся согласно плану.

Ранее стало известно, что кассационный суд оставил квартиру в Хамовниках в собственности Ларисы Долиной, а покупательница Полина Лурье, заплатившая за нее 112 миллионов рублей, вновь не смогла добиться возврата средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

    Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского с каждым днем

    Зеленский назвал единственную причину конфликта

    Пожилая женщина случайно подожгла себя во время процедуры удаления волос

    Путин пошутил о походах налево

    Над тремя регионами России сбили 10 беспилотников

    Нетаньяху попросил президентское помилование на фоне судебного преследования

    В отношении Ермака возбудили уголовное дело

    Лавров обвинил Европу в срыве урегулирования конфликта на Украине

    Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости