Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:37, 30 ноября 2025Экономика

В России призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

Политик Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по скандальному делу певицы Ларисы Долиной. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. В свою очередь покупательница квартиры певицы решила подать жалобу в Верховный суд на признание сделки купли-продажи недействительной.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа», — подчеркнул Гаврилов.

До этого сообщалось, что в ГД предложили ввести механизм залогового удержания недвижимости. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в РФ участились ситуации, когда продавцы, получив деньги за недвижимость, отказываются от передачи жилья под предлогом обмана.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказал мнение по поводу дела Долиной. По его словам, чтобы спасти репутацию в глазах зрителей, певица должна наладить контакт с Полиной Лурье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

    Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

    Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

    Макрона обвинили в безрассудстве из-за Украины

    В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

    Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

    Ограничения сняты в двух российских аэропортах

    В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

    В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости