В России призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

Политик Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по скандальному делу певицы Ларисы Долиной. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры артистки Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. В свою очередь покупательница квартиры певицы решила подать жалобу в Верховный суд на признание сделки купли-продажи недействительной.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа», — подчеркнул Гаврилов.

До этого сообщалось, что в ГД предложили ввести механизм залогового удержания недвижимости. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в РФ участились ситуации, когда продавцы, получив деньги за недвижимость, отказываются от передачи жилья под предлогом обмана.

Ранее продюсер Павел Рудченко высказал мнение по поводу дела Долиной. По его словам, чтобы спасти репутацию в глазах зрителей, певица должна наладить контакт с Полиной Лурье.