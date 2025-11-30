Культура
Долину захотели вырезать из новогоднего фильма

Долину могут вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика» из-за скандала
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Об этом сообщает «Абзац» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине. Причина заключается в обрушившемся на Долину хейте из-за скандала с квартирой в Хамовниках.

В прокат фильм должен выйти 11 декабря, поэтому съемочной команде, по данным «Абзаца», придется в сжатые сроки искать возможную замену певице. В кинокартине Долина исполнила кавер на трек Инстасамки «За деньги да».

В окружении певицы травлю в сети называют атакой проплаченных ботов. Близкие знаменитости заявляют, что обвинения в отношении артистки нерезонны, ведь она ничего не украла.

