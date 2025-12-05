Покупательница квартиры Долиной отреагировала на выступление певицы в эфире Первого канала

Адвокат Свириденко: Ситуацию с квартирой Долиной решат в суде, а не на сцене

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, купившей московскую квартиру певицы Ларисы Долиной, отреагировала на выступление артистки в эфире Первого канала. В интервью РЕН ТВ, юрист заявила, что ее клиентка намерена решать скандальную ситуацию в суде, а не на сцене.

По словам Свириденко, Лурье рассчитывает на справедливое решение суда исключительно в правовом поле. В этой связи, она отказалась участвовать в программе Первого канала, посвященной ситуации вокруг квартиры артистки.

Переговоры о досудебном урегулировании конфликта между Долиной и Лурье не увенчались успехом. По словам адвоката, ее клиентку не устроили условия мирового соглашения, по которому певица предложила поэтапный возврат 112 миллионов рублей, полученных ею от Лурье за квартиру. Схема возврата денег без учета инфляции и компенсации процентов в случае нахождения денег в банке является «абсолютно неприемлемой и несправедливой», пояснила юрист.

Полина не собирается наживаться на этой ситуации, однако не готова и на кабальные условия, указала Свириденко.

Певица впервые высказалась о скандале вокруг продажи ее квартиры — в интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале она заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После же начала судебных разбирательств она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.

Верховный суд России истребовал материалы дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры. В ближайшее время пройдет заседание по жалобе Лурье.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.