Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:24, 30 ноября 2025Интернет и СМИ

Собчак высмеяла Долину на фоне скандала

Собчак и Водонаева пошутили о мошенниках на фоне скандала с квартирой Долиной
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак присоединилась к флешмобу по «отмене» народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном ролике Собчак в шутку попросила суд возместить ей деньги за поездку в Китай вместе с супругом Константином Богомоловым. Под песню Долиной «Погода в доме» она уточнила, что решение об отдыхе за границей было принято под влиянием мошенников. «Мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить», — подписала видео журналистка.

Телеведущая Алена Водонаева также высмеяла артистку, выложив в соцсетях ролик под главный хит Долиной. «Под влиянием мошенников потратила все деньги на украшения. Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу», — написала она.

Ранее сообщалось, что пользователи массово выкладывают в соцсетях ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или шутливо требуют вернуть деньги за «неудачные покупки». Концертный директор Долиной Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и подчеркнул, что судебный процесс по делу еще не завершен. Он отметил, что артистка тяжело переживает шквал насмешек и обвинений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с Россией

    В Москве 1 декабря откроются филиалы усадьбы Деда Мороза

    Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Названы хуже всего влияющие на сон продукты для ужина

    Ведущая Первого канала раскрыла секрет долгой жизни

    Литва обратилась за помощью к ЕС для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

    В российском городе начали восстанавливать пострадавшие от атак ВСУ дома

    Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

    В Кремле ситуацию на Украине описали словами «что-то происходит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости