Собчак высмеяла Долину на фоне скандала

Собчак и Водонаева пошутили о мошенниках на фоне скандала с квартирой Долиной

Журналистка Ксения Собчак присоединилась к флешмобу по «отмене» народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном ролике Собчак в шутку попросила суд возместить ей деньги за поездку в Китай вместе с супругом Константином Богомоловым. Под песню Долиной «Погода в доме» она уточнила, что решение об отдыхе за границей было принято под влиянием мошенников. «Мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить», — подписала видео журналистка.

Телеведущая Алена Водонаева также высмеяла артистку, выложив в соцсетях ролик под главный хит Долиной. «Под влиянием мошенников потратила все деньги на украшения. Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу», — написала она.

Ранее сообщалось, что пользователи массово выкладывают в соцсетях ролики, где под песню «Погода в доме» певице «отказывают» в услугах или шутливо требуют вернуть деньги за «неудачные покупки». Концертный директор Долиной Дмитрий Пудовкин назвал происходящее «оголтелой травлей» и подчеркнул, что судебный процесс по делу еще не завершен. Он отметил, что артистка тяжело переживает шквал насмешек и обвинений.