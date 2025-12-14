Реклама

18:33, 14 декабря 2025Силовые структуры

Находящаяся в декрете жительница Казани стала фигуранткой судебного дела Долиной

Находящаяся в декрете россиянка должна Ларисе Долиной 15 миллионов рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Находящаяся в декрете жительница Казани продала свою банковскую карту и стала фигуранткой судебного дела Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно из судебных документов, женщина, испытывающая финансовые трудности, познакомилась с мужчиной, который предложил ей открыть банковскую карту и продать ему. Для этого россиянка купила новый телефон и сим-карту. Оформив платежную карту в банке, казанка передала ее знакомому и получила 20 тысяч рублей наличными.

В итоге ее счет использовали мошенники для вывода средств от продажи квартиры артистки. На данный момент адвокаты Долиной добились судебного решения о взыскании средств с владельцев подобных счетов, используемых преступниками. Теперь женщина должна выплатить певице около 15 миллионов рублей.

Проживающая в Казани соучастница преступления заявила, что была вынуждена согласиться на продажу карточки из-за ребенка и долгов. В иске по делу певице фигурируют еще девять ответчиков. Общая сумма, которую они должны будут вернуть Долиной составляет около 54 миллиона рублей.

Ранее был раскрыт прогноз о масштабных последствиях «эффекта Долиной» в России. По словам уголовного адвоката Антона Тащилина, «Дело Долиной» открыло ящик Пандоры.

