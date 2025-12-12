Раскрыт прогноз о масштабных последствиях «эффекта Долиной» в России

Юрист Тащилин: У добросовестных покупателей не будет шансов распоряжаться жильем

После огласки дела Ларисы Долиной будут подняты подобные судебные дела за последние три года. Об этом рассказал уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин, передает «Газета.Ru».

По его словам, «Дело Долиной» открыло ящик Пандоры. Он предположил, что появление новых аналогичных дел, где пенсионеры намеренно выступают как соучастники, закономерно. Тащилин отметил, что в сложившейся практике, которая не будет меняться, у добросовестных покупателей не останется шансов на распоряжение жильем. «Единственный их шанс — дожидаться итоговых решений Верховного суда. Но говорить о том, что практика данных дел будет изменена, и сделки будут откатываться, не стоит — это маловероятно», — сказал юрист.

Тащилин спрогнозировал изменение судебной практики дел в ближайшем времени и возникновение новых мошеннических схем. По его словам, устоявшаяся практика Верховного суда по данному вопросу появится в следующем году. «Если экспертиза доказывает, что продавец не понимал, что он делает — квартира будет ему возвращаться. Покупателям остается только обращаться за компенсацией потраченных средств», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ситуация с квартирой певицы Ларисы Долиной не оказала существенного влияния на рынок жилья в России.