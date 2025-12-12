Реклама

Экономика
16:03, 12 декабря 2025Экономика

Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

«Аналитика. Бизнес. Право»: Дело Долиной почти не повлияло на рынок жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Дело с квартирой певицы Ларисы Долиной не оказало существенного влияния на рынок жилья в России. Об этом заявили эксперты исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», передают «Известия».

По словам специалистов, эффект схемы Долиной на вторичный рынок оказался ограниченным и вызвал скорее короткую паузу и рост осторожности покупателей, а не разлом спроса. «Если бы юридический шок был доминирующим фактором, мы ожидали бы последовательного снижения объема сделок в течение нескольких месяцев», — отметили в центре.

Эксперты добавили, что динамика числа исков о признании сделок недействительными умеренно колебалась в 2020-2024 годах, а в 2025-м показала снижение на 32,3 процента год к году. То же самое наблюдается в случае со сделками, которые заключили в состоянии непонимания значения, под влиянием мошенников, антисоциальными сделками и под угрозой насилия — в текущем году их количество сократилось на 21,7-35 процентов.

Заслуженная пианистка России поддалась на уговоры мошенников и продала квартиру в Москве. Теперь она решила вернуть жилье через суд.

