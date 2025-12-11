Реклама

Экономика
18:05, 11 декабря 2025Экономика

Заслуженная пианистка России продала квартиру из-за мошенников и решила ее вернуть

Заслуженная пианистка, потеряв квартиру из-за аферистов, решила оспорить продажу
Виктория Клабукова

Кадр: Кристина Меркулова / YouTube

Заслуженная пианистка России поддалась на уговоры мошенников и продала столичную квартиру. Теперь она решила вернуть жилье по «схеме Долиной», рассказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

84-летняя пенсионерка согласилась продать свою «однушку» в центре Москвы по указке аферистов — те убедили пожилую женщину, что она участвует в операции по поимке преступников. Покупатели оказались под стать хозяйке жилплощади — семья профессора Российской академии наук. Сделку проводили с участием риелторов, с пенсионерки взяли расписку о том, что она не действует под чьим-либо давлением, а в самом договоре содержался пункт, предупреждающий о мошенничестве под маской спецслужб и ФСБ. Сама женщина на вопрос о своих намерениях ответила, что хочет перебраться в загородный дом, а на выручку от продажи наймет помощницу по хозяйству.

В действительности же полученные 10 миллионов рублей она направила телефонным аферистам. О настоящих намерениях пенсионерки стало известно через полгода, когда покупатели собрались въезжать. Дверь в законно купленную квартиру пришлось вскрывать в присутствии полиции. Женщина отказалась освобождать жилплощадь и подала в суд. Сейчас новым владельцам квартиры приходится тесниться с прежней собственницей в одной квартире.

Ранее сообщалось о новых жертвах «схемы Долиной». В Сочи предметом судебных тяжб стала квартира стоимостью 6,5 миллиона рублей. Оставшись без купленной жилплощади, покупатели решили отомстить бывшей владелице и отключили ей свет.

