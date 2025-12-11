Реклама

Экономика
10:44, 11 декабря 2025Экономика

Владельцы квартиры отомстили вернувшей ее по «схеме Долиной» пенсионерке

В Сочи жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Сочи жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире, которую та продала, а затем вернула через суд. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

По информации источника, супруги из Новокузнецка, которые давно мечтали жить у моря, приобрели недвижимость в Сочи в июле 2025 года. Выбранный ими объект за 6,5 миллиона рублей находился в продаже три месяца. Собственница предоставила паре все документы и справки и оперативно выписалась после сделки. Собрав вещи и приехав в Сочи, супруги не смогли попасть в квартиру, так как бывшая хозяйка отказалась съезжать и перестала отвечать на звонки. Вскоре после этого пенсионерка подала в суд, ссылаясь на то, что в момент подписания документов она находилась под влиянием мошенников, и тот признал сделку недействительной.

Несостоявшаяся владелица жилья наняла адвоката, чтобы отстоять свои права. Вместе с юристом ей удалось выяснить, что пенсионерка работает медсестрой и пытается оформить себе справку о невменяемости, чтобы остаться и с жильем, и с деньгами. Чтобы отомстить женщине, добросовестная покупательница на правах действующего собственника заключила договор со снабжающими организациями и отключила электричество в квартире, из которой пенсионерка отказалась съезжать.

Накануне стало известно, что москвич захотел вернуть квартиру по «схеме Долиной» спустя 10 лет после продажи.

