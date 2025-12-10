Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

38-летний москвич решил вернуть проданное в 2015 году жилье по «схеме Долиной»

Житель Москвы решил вернуть жилье по «схеме Долиной» через суд спустя 10 лет после его продажи. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В 2015 году 38-летний Илья избавился от трехкомнатной квартиры в Тимирязевском районе столицы за восемь миллионов рублей. Новыми хозяевами стали супруги с двумя детьми.

Вырученные от сделки средства экс-собственник поделил со своим отцом и на свою долю приобрел дом в деревне под Владимиром. В конце 2025 года мужчина решил подать иск к нынешним владельцам квартиры, ссылаясь на то, что в момент продажи он находился под влиянием мошенников, был в рабстве у неизвестной и денег за проданное жилье не получил, поскольку женщина не позволяла ему распоряжаться своими деньгами.

По словам адвоката Андрея Откидача, сделка была законной, на момент продажи экс-собственник был психически здоров. Юрист добавил, что добросовестные покупатели пребывают в шоке. Отец Ильи, в свою очередь, считает, что жилье продали законно и его сын поступает непорядочно, пытаясь отсудить имущество. Он заявил, что будет выступать в суде за жильцов, и пообещал вразумить родственника.

