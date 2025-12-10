Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 10 декабря 2025Экономика

Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

38-летний москвич решил вернуть проданное в 2015 году жилье по «схеме Долиной»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Москвы решил вернуть жилье по «схеме Долиной» через суд спустя 10 лет после его продажи. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В 2015 году 38-летний Илья избавился от трехкомнатной квартиры в Тимирязевском районе столицы за восемь миллионов рублей. Новыми хозяевами стали супруги с двумя детьми.

Вырученные от сделки средства экс-собственник поделил со своим отцом и на свою долю приобрел дом в деревне под Владимиром. В конце 2025 года мужчина решил подать иск к нынешним владельцам квартиры, ссылаясь на то, что в момент продажи он находился под влиянием мошенников, был в рабстве у неизвестной и денег за проданное жилье не получил, поскольку женщина не позволяла ему распоряжаться своими деньгами.

По словам адвоката Андрея Откидача, сделка была законной, на момент продажи экс-собственник был психически здоров. Юрист добавил, что добросовестные покупатели пребывают в шоке. Отец Ильи, в свою очередь, считает, что жилье продали законно и его сын поступает непорядочно, пытаясь отсудить имущество. Он заявил, что будет выступать в суде за жильцов, и пообещал вразумить родственника.

Накануне стало известно, что российский актер отсудил квартиру по «схеме Долиной».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok