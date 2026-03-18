14:49, 18 марта 2026

Певец Дима Билан вышел в свет в сапогах 24-летней давности
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Российский певец Дима Билан вышел в свет в обуви 24-летней давности. Материал приводит «Газета.Ru».

44-летний исполнитель посетил пресс-завтрак премии «Муз-ТВ — 2026». Он предстал перед камерами в кожаном пиджаке, атласной рубашке, очках в черной оправе и с ожерельем на шее. При этом артист указал, что надел сапоги, которые приобрел в начале 2000-х годов.

«Они были куплены в 2002 году. Можно сказать, что я на первую премию в них поехал. Реально, посмотрите, на красной дорожке я был в этих казаках 24 года назад», — отметил он.

В феврале Билан сменил цвет глаз и напугал пользователей сети.

