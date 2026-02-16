Российский певец Дима Билан сменил цвет глаз и напугал пользователей сети. Публикация появилась на странице телеканала RU.TV в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний исполнитель вышел в свет в блестящем сером топе и джинсовой куртке, украшенной стразами. При этом он надел линзы голубого цвета, продемонстрировав изменившуюся внешность.

Пользователи высказались об образе артиста в комментариях. «Линзы вообще не идут, глаза стали пустые», «Не твой цвет глаз однозначно», «Я испугалась», «Ваши карие глаза ярче и красивее», «Какие страшные линзы, просто ужасающие», «Глаза неживые», «Ужасно смотрится», — заявили юзеры.

В июне 2025 года косметолог Марият Мухина раскрыла секрет моложавой внешности Димы Билана.