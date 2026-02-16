Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 16 февраля 2026Ценности

Дима Билан сменил цвет глаз и напугал пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ru_tv

Российский певец Дима Билан сменил цвет глаз и напугал пользователей сети. Публикация появилась на странице телеканала RU.TV в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний исполнитель вышел в свет в блестящем сером топе и джинсовой куртке, украшенной стразами. При этом он надел линзы голубого цвета, продемонстрировав изменившуюся внешность.

Пользователи высказались об образе артиста в комментариях. «Линзы вообще не идут, глаза стали пустые», «Не твой цвет глаз однозначно», «Я испугалась», «Ваши карие глаза ярче и красивее», «Какие страшные линзы, просто ужасающие», «Глаза неживые», «Ужасно смотрится», — заявили юзеры.

В июне 2025 года косметолог Марият Мухина раскрыла секрет моложавой внешности Димы Билана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Российский город поплыл из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok