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19:37, 9 июня 2025Ценности

Косметолог раскрыла секрет моложавой внешности Димы Билана

Косметолог Мухина: Дима Билан регулярно делает аппаратные процедуры и инъекции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Косметолог Марият Мухина раскрыла секрет моложавой внешности российского певца Димы Билана. Ее комментарий публикует «Абзац».

Так, эксперт обратила внимание на гладкую кожу и отсутствие носогубных складок у 43-летнего артиста. По ее словам, исполнитель не обращался к услугам хирургов, однако регулярно использует достижения современной косметологии — например, делает аппаратные процедуры и инъекции.

«Он, очевидно, использует препараты для поддержания связок и мышц лица, что видно по скуловой зоне. Еще Дима поддерживает губы в объеме при помощи процедур, потому что с возрастом они становятся уже. Весь арсенал современной косметологии Дима использует», — заявила собеседница издания.

В августе 2024 года Дима Билан показал внешность после установки брекетов.

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