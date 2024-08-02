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16:13, 2 августа 2024Ценности

Дима Билан показал внешность после установки брекетов

42-летний российский певец Дима Билан показал внешность после установки брекетов

Кадр: @bilanofficial

Российский певец Дима Билан показал внешность после установки брекетов. Соответствующее видео появилось в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летний исполнитель запечатлел себя на улице во время отпуска. Так, он предстал перед камерой в серой футболке, очках в черной оправе и с цепочкой на шее. При этом артист отметил, что начал ортодонтическое лечение и продемонстрировал зубы с упомянутыми скобами.

«Некоторые интересные звуки появились, что очень здорово скажется на альбоме», — заявил музыкант.

В июне Дима Билан снялся для обложки журнала «Москвичка» и удивил фанатов своей внешностью.

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      Карина Черных
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