Внешность Димы Билана на обложке журнала удивила фанатов в сети

Заслуженный артист России Дима Билан снялся для обложки журнала «Москвичка» и удивил фанатов своей внешностью. Соответствующее фото опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном снимке 42-летний певец предстал перед фотографом на фоне цветущего дерева жасмина, держа в губах цветок. При этом он надел оранжевый свитер с надписью. В качестве аксессуаров он выбрал серебряное кольцо.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Какая красивая обложка», «Диме 20 лет что ли?», «Дима прекрасен», «Красивый, просто глаз не отвести!», «Красота! Дима — лучший!», «Дим, мы ровесники, а ты выглядишь на 20 лет», «Я думала, что давняя обложка, так молодо Дима выглядит. Какой же красивый», — восхитились они.

В мае Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов. Певец разместил снимки, на которых предстал, сидя в машине, в белой футболке и черной кожаной куртке, дополнив образ очками для зрения. При этом исполнитель продемонстрировал измененную внешность. На фото было видно, что он сбрил усы.