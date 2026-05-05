09:08, 5 мая 2026

Россиянам назвали повышающую риск слепоты группу препаратов

Врач Стоянова заявила, что прием глюкокортикоидов повышает риск глаукомы
Олег Давыдов
Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова назвала группу препаратов, длительный прием которых повышает риск развития глаукомы — болезни глаз, ведущей к слепоте. Об этом она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова заявила, что к глаукоме может привести длительный прием глюкокортикоидов. Она уточнила, что речь идет о глазных каплях на основе гормонов глюкокортикоидов, которые обычно назначают при аллергии.

Офтальмолог подчеркнула, что принимать эту группу лекарств следует только под наблюдением врача.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил, что у многих людей в ресницах есть клещ демодекс. По его словам, при проблемах в работе иммунитета эти паразиты могут размножаться.

Перед этим врач-терапевт Елена Малышева раскрыла блюдо, которое защищает зрение. Она посоветовала россиянам включить в рацион суп, состоящий из бараньей печени и масла зародышей пшеницы.

