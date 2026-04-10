Россиян предупредили о клещах в ресницах

Врач Дементьев: При сниженном иммунитете в ресницах могут размножаться клещи

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что при проблемах в работе иммунитета в ресницах человека могут размножаться клещи. Об этом риске он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев рассказал, что у многих людей в ресницах есть клещ демодекс. «Он живет в волосяных фолликулах век. При снижении иммунитета он может быстро размножаться», — уточнил врач, говоря о паразите.

Врач добавил, что вещества, выделяемые клещом, могут вызывать шелушение век. Также у человека с демодексом часто чешутся глаза.

