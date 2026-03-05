Реклама

Россиян предупредили о приводящей к потере зрения ошибке

Врач Дементьев заявил, что просроченная косметика может привести к потере зрения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tatiana Foxy / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал ошибку, которая может привести к слепоте. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он предупредил об опасности использования просроченной косметики.

Дементьев рассказал, что в просроченной косметике содержатся бактерии, которые при попадании в глаз могут спровоцировать опасные заболевания. Одним из неприятных последствий для здоровья врач назвал конъюнктивит.

«Еще хуже, если возбудитель попадет на роговицу. Начинается кератит — процесс воспаления роговицы, который ведет к язве роговицы. Роговица начинает истончаться и может прорваться, если не лечить, что приведет к потере зрения», — заявил офтальмолог.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» прокомментировал один популярный народный метод лечения. Он рассказал, действительно ли чайные пакетики помогут избавиться от синдрома сухого глаза.

