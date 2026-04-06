15:36, 6 апреля 2026

Малышева назвала суперсуп для защиты зрения

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, раскрыли рецепт суперсупа, который защищает зрение. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, специалисты рассказали россиянам, как готовить это блюдо.

Малышева заявила, что положительно на зрение влияет суп, состоящий из бараньей печени, лука, моркови, сливок и масла зародышей пшеницы. Как объяснил Коновалов, в печени содержится витамин B12, который способствует передаче нервного сигнала от глаза в мозг. Без этого микроэлемента человек не будет видеть вообще, подчеркнул офтальмолог.

Также полезной для глаз Коновалов назвал морковь. А в масле зародышей пшеницы содержится витамин Е, препятствующий развитию катаракты, добавил специалист.

По словам Продеуса, чтобы приготовить этот суп, для начала нужно потушить печень с морковью и луком в сковороде. Затем эти ингредиенты нужно взбить блендером и залить сливками. Далее следует добавить масло зародышей пшеницы. Полученный суп необходимо измельчить в блендере до однородности, заключил иммунолог.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» раскрыли блюдо, которое улучшает работу мозга. Они сообщили, что таким свойством обладает суп с красной рыбой и грецким орехом.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
