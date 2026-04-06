Малышева назвала суперсуп для защиты зрения

Врач Малышева заявила, что суп с бараньей печенью защищает зрение

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, раскрыли рецепт суперсупа, который защищает зрение. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, специалисты рассказали россиянам, как готовить это блюдо.

Малышева заявила, что положительно на зрение влияет суп, состоящий из бараньей печени, лука, моркови, сливок и масла зародышей пшеницы. Как объяснил Коновалов, в печени содержится витамин B12, который способствует передаче нервного сигнала от глаза в мозг. Без этого микроэлемента человек не будет видеть вообще, подчеркнул офтальмолог.

Также полезной для глаз Коновалов назвал морковь. А в масле зародышей пшеницы содержится витамин Е, препятствующий развитию катаракты, добавил специалист.

По словам Продеуса, чтобы приготовить этот суп, для начала нужно потушить печень с морковью и луком в сковороде. Затем эти ингредиенты нужно взбить блендером и залить сливками. Далее следует добавить масло зародышей пшеницы. Полученный суп необходимо измельчить в блендере до однородности, заключил иммунолог.

Ранее Малышева и ее коллеги по программе «Жить здорово!» раскрыли блюдо, которое улучшает работу мозга. Они сообщили, что таким свойством обладает суп с красной рыбой и грецким орехом.