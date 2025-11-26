Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:01, 26 ноября 2025Забота о себе

«Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

Нарколог Михайлова: Женский алкоголизм прогрессирует быстрее мужского
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nathanaparise / Getty Images

Согласно статистике Минздрава, к 2021 году в России было зарегистрировано 1,2 миллиона случаев алкоголизма. При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный убежден, что на самом деле число людей с зависимостью в стране выше, потому что в статистике не учли людей, которые не наблюдаются в связи с этой проблемой в медицинских учреждениях. Это неудивительно, потому что многие люди с алкоголизмом отрицают эту проблему и считают, что могут легко отказаться от спиртного, стоит им только захотеть. «Лента.ру» разбиралась, как распознать зависимость от алкоголя у близкого человека и уговорить его пройти лечение.

«Просто баночка пива после работы»

«Первые признаки алкоголизма у меня начали проявляться в 22 года, когда алкоголь был просто баночкой пива после рабочей смены за компанию с коллегами. Однако буквально за полгода это переросло в бутылки шампанского и виски», — рассказывает «Ленте.ру» россиянка Марина, которая жила с алкогольной зависимостью около 10 лет.

Сначала она могла контролировать ситуацию самостоятельно, но в скором времени начались проблемы: если после употребления алкоголя девушка не опохмелялась, у нее возникали панические атаки, чувство безысходности и головная боль. Иногда по утрам она вместо спиртного пила корвалол (этот популярный у россиян препарат содержит наркотическое вещество и вызывает зависимость).

Марина обратилась к врачу, ей назначили антидепрессанты, чтобы справиться с психическими проблемами. Когда благодаря медикаментам девушке стало легче, алкоголь вернулся в ее жизнь, причем параллельно с таблетками, хотя такое сочетание очень опасно для здоровья

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

«К тому моменту я уже не понимала, когда выпивка по какому-либо событию, а когда просто так. Причина мне уже была не нужна. С семьей были страшные ссоры и скандалы. Были обвинения мамы, что родила меня от алкоголика», — призналась Марина.

В итоге она начала занимать деньги у друзей, из-за чего вся зарплата стала уходить на раздачу долгов. Больничные в запое стали нормой, начались проблемы с сердцем. В конечном итоге, пропив несколько суток в беспамятстве, она сама попросила мать сходить с ней в наркологическую клинику. «Я настолько хотела и хочу жить, что спустя восемь лет не принимаю ни капли», — заявила Марина.

Жизнь заиграла новыми красками. На работе сразу пошли повышения, наладились отношения с семьей, я встретила человека, от которого родила ребенка, и продолжаю жить и радоваться

Маринаженщина, 10 лет страдавшая алкогольной зависимостью

Как распознать алкоголизм у близкого человека?

История Марины закончилась хорошо, а ее близкие, заметив алкоголизм, помогли ей пройти лечение. Однако так бывает далеко не всегда. В беседе с «Лентой.ру» нарколог Марина Калюжная заявила, что зависимость редко начинается с запоев.

По ее словам, сначала меняются паттерны употребления алкоголя. «Человек начинает пить не по поводу, а для расслабления и снятия стресса. Поводы находятся все чаще. Формируется такой ритуал, как бутылочка пива после работы», — пояснила она.

Фото: gevende / Getty Images

Доктор добавила, что один из главных признаков начавшегося алкоголизма — это рост толерантности к спиртному, то есть для опьянения требуется все большая доза. Если проблема есть, близкие также могут заметить повышенную озабоченность алкоголем в планах. Например, человек часто спрашивает у друзей, куда они пойдут и что будут пить. Если же выпивка недоступна, появляется легкая раздражительность, уточнила врач.

Психиатр Карлос Санчес Менендес отметил, что на более поздних стадиях алкоголизма появляются другие признаки:

  • употребление алкоголя до полудня и в одиночестве;
  • попытки скрыть бутылки от окружающих;
  • пренебрежение обязанностями на работе и дома;
  • провалы в памяти;
  • возникновение синдрома отмены при прекращении приема алкоголя;
  • придумывание оправданий, чтобы продолжать выпивать;
  • изменения в эмоциональном состоянии;
  • потеря интереса к другим занятиям;
  • проблемы с равновесием.

Психиатр Хорди Риско утверждает, что алкоголизм у одного человека негативно отражается на семье в целом. Близкие люди человека с зависимостью испытывают широкий спектр эмоций: от беспокойства и страха до разочарования и беспомощности. Постоянная неуверенность в благополучии одного из членов семьи может привести к сильному стрессу и тревоге.

По словам Риско, зависимость от алкоголя может существенно изменить структуру и функционирование семьи, то есть произойдет перераспределение ролей и обязанностей, из-за чего появятся внутренние конфликты. Более того, расходы, связанные с употреблением спиртных напитков, а также потенциальная потеря работы и траты на медицину могут негативно повлиять на финансовую стабильность семьи.

Как правильно поговорить с человеком о необходимости пройти лечение?

Психолог Грасиела Ангуд Паредес убеждена, что замалчивать эту проблему нельзя. «Чем больше членов семьи знают о ситуации и обстоятельствах, тем больше пользы получает как сама семья, так и человек с зависимостью. Это облегчает зависимому человеку обращение за лечением», — пояснила она.

Чем меньше близкие человека с алкогольной зависимостью говорят о его проблеме, тем проще ему избегать лечения

Чтобы убедить алкоголика лечиться, специалистка посоветовала его близким собраться вместе и рассказать ему о своих переживаниях. Паредес добавила, что родственники и друзья также могут вместе обратиться к специалисту, который поможет составить план действий. При этом психолог подчеркнула, что далеко не всегда с первого раза удается убедить человека начать лечение, но не стоит оставлять попытки сделать это.

Калюжная подтвердила, что такой способ является эффективным, но только при условии, что принимающие участие в разговоре люди являются значимыми для человека с алкогольной зависимостью.

Подготовьтесь: выберите время, когда человек трезв, а вы спокойны. Говорите от себя, описывайте конкретные факты и свои чувства: «Я беспокоюсь, когда вижу, как ты выпиваешь несколько банок пива каждый день, и заметил, что ты стал более замкнутым». Не обвиняйте. Предложите помощь: «Давай вместе сходим к специалисту, просто послушаем»

Марина Калюжнаянарколог
Материалы по теме:
Пиво вредит и мужчинам, и женщинам.Почему его не стоит пить никому и чем его заменить?
22 марта 2025
Названы два вида алкоголя, которые быстрее всего вызывают привыкание.Что это за напитки?
27 марта 2025

Нарколог «ГорКлиники» Ольга Михайлова посоветовала поднимать во время разговора тему сорванных планов, проблем на работе и рисков за рулем, если таковые были. Также можно обратить внимание человека на то, что у него ухудшилось здоровье, пропала энергия, а отношения с людьми начали разрушаться.

В конечном счете такая беседа должна завершиться тем, что человек с зависимостью согласится назначить конкретное время посещения врача, пояснила Михайлова.

Самое главное — поддержка и совместный план, а не контроль и упреки

Ольга Михайлованарколог

«Не становитесь костылем, покрывающим последствия (не оправдывайте прогулы, не давайте денег на выпивку). Создайте среду, альтернативную алкоголю: предлагайте совместный активный отдых, хобби. Аккуратно информируйте о рисках. Но помните: вы не можете нести ответственность за эту болезнь», — добавила Калюжная.

Чем отличается мужской алкоголизм от женского?

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировал несколько исследований на эту тему и пришел к выводу, что у женщин выше риск развития цирроза и других заболеваний печени, связанных с употреблением алкоголя, а также смерти от них.

Кроме того, спиртные напитки у них могут привести к более быстрому снижению умственной деятельности. Дополнительно специалисты предупредили, что риск повреждения сердечной мышцы у женщин выше при меньших дозах алкоголя, чем у мужчин. А одно исследование показало, что у них быстрее развивается кардиомиопатия и периферическая невропатия.

Материалы по теме:
Измены, ложь ради славы, алкоголизм и арест. Как кумир миллионов Джастин Тимберлейк едва не потерял все из-за скандальных выходок?
Измены, ложь ради славы, алкоголизм и арест.Как кумир миллионов Джастин Тимберлейк едва не потерял все из-за скандальных выходок?
14 сентября 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

«Разница между мужчинами и женщинами состоит в течении и рисках. Так, у женщин меньший объем воды в организме и более низкая активность фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому при той же дозе алкоголя у них выше концентрация в крови, из-за чего быстрее возникают повреждения различных органов и даже повышается риск развития рака молочной железы. Больше сопутствуют тревога и депрессия», — пояснила Михайлова.

Это объясняет, почему женский алкоголизм кажется более тяжелым. Он быстрее прогрессирует, а не тяжелее лечится

Ольга Михайлованарколог

Еще спиртные напитки, особенно в больших количествах, могут повысить у женщин риск сексуального насилия, утверждают специалисты из СDC.

Что касается употребления алкоголя во время беременности, оно чревато выкидышем, мертворождением, преждевременными родами и синдромом внезапной детской смерти

Как лечится алкогольная зависимость?

«Раньше подход был редуктивным: изоляция, кодирование страхом, агрессивная условно-рефлекторная терапия, то есть рвотные смеси», — рассказала Калюжная. Сейчас же, по ее словам, лечение является комплексным и включает оно в себя медикаментозное купирование тяги к алкоголю с помощью безопасных препаратов, когнитивно-поведенческую терапию и реабилитацию, направленную на возвращение к полноценной жизни.

Таким образом, сегодня в лечении алкогольной зависимости акцент сместился с запугивания человека на составление плана лечения, который поможет начать жизнь без спиртных напитков, подчеркнула нарколог.

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

При этом Михайлова отметила, что различные популярные народные методы лечения алкогольной зависимости справиться с ней не помогают. В число неэффективных способов она включила различные домашние детокс-капельницы, витаминные чистки и народные средства наподобие рассолов, трав и заговоров.

Вызывает сомнения кодирование как панацея, так как без последующей психотерапии — это лишь отсрочка срыва

Марина Калюжнаянарколог

Рекомендуют психотерапию и специалисты национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США. По их мнению, терапия помогает развить навыки, которые позволяют сократить или вовсе прекратить употребление алкоголя, создать сильную систему социальной поддержки, поставить достижимые цели на будущее и справиться с факторами, которые могут спровоцировать возвращение к спиртным напиткам.

А специалисты из клиники Мэйо в США утверждают, что для успешной борьбы с алкоголизмом важно придерживаться правил здорового образа жизни: достаточно спать, регулярно заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и уметь управлять стрессом.

Обсудить
Последние новости

Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

«Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

Аэропорт российского города приостановил полеты

Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости