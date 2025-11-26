«Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

Нарколог Михайлова: Женский алкоголизм прогрессирует быстрее мужского

Согласно статистике Минздрава, к 2021 году в России было зарегистрировано 1,2 миллиона случаев алкоголизма. При этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный убежден, что на самом деле число людей с зависимостью в стране выше, потому что в статистике не учли людей, которые не наблюдаются в связи с этой проблемой в медицинских учреждениях. Это неудивительно, потому что многие люди с алкоголизмом отрицают эту проблему и считают, что могут легко отказаться от спиртного, стоит им только захотеть. «Лента.ру» разбиралась, как распознать зависимость от алкоголя у близкого человека и уговорить его пройти лечение.

«Просто баночка пива после работы»

«Первые признаки алкоголизма у меня начали проявляться в 22 года, когда алкоголь был просто баночкой пива после рабочей смены за компанию с коллегами. Однако буквально за полгода это переросло в бутылки шампанского и виски», — рассказывает «Ленте.ру» россиянка Марина, которая жила с алкогольной зависимостью около 10 лет.

Сначала она могла контролировать ситуацию самостоятельно, но в скором времени начались проблемы: если после употребления алкоголя девушка не опохмелялась, у нее возникали панические атаки, чувство безысходности и головная боль. Иногда по утрам она вместо спиртного пила корвалол (этот популярный у россиян препарат содержит наркотическое вещество и вызывает зависимость).

Марина обратилась к врачу, ей назначили антидепрессанты, чтобы справиться с психическими проблемами. Когда благодаря медикаментам девушке стало легче, алкоголь вернулся в ее жизнь, причем параллельно с таблетками, хотя такое сочетание очень опасно для здоровья

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

«К тому моменту я уже не понимала, когда выпивка по какому-либо событию, а когда просто так. Причина мне уже была не нужна. С семьей были страшные ссоры и скандалы. Были обвинения мамы, что родила меня от алкоголика», — призналась Марина.

В итоге она начала занимать деньги у друзей, из-за чего вся зарплата стала уходить на раздачу долгов. Больничные в запое стали нормой, начались проблемы с сердцем. В конечном итоге, пропив несколько суток в беспамятстве, она сама попросила мать сходить с ней в наркологическую клинику. «Я настолько хотела и хочу жить, что спустя восемь лет не принимаю ни капли», — заявила Марина.

Жизнь заиграла новыми красками. На работе сразу пошли повышения, наладились отношения с семьей, я встретила человека, от которого родила ребенка, и продолжаю жить и радоваться Марина женщина, 10 лет страдавшая алкогольной зависимостью

Как распознать алкоголизм у близкого человека?

История Марины закончилась хорошо, а ее близкие, заметив алкоголизм, помогли ей пройти лечение. Однако так бывает далеко не всегда. В беседе с «Лентой.ру» нарколог Марина Калюжная заявила, что зависимость редко начинается с запоев.

По ее словам, сначала меняются паттерны употребления алкоголя. «Человек начинает пить не по поводу, а для расслабления и снятия стресса. Поводы находятся все чаще. Формируется такой ритуал, как бутылочка пива после работы», — пояснила она.

Фото: gevende / Getty Images

Доктор добавила, что один из главных признаков начавшегося алкоголизма — это рост толерантности к спиртному, то есть для опьянения требуется все большая доза. Если проблема есть, близкие также могут заметить повышенную озабоченность алкоголем в планах. Например, человек часто спрашивает у друзей, куда они пойдут и что будут пить. Если же выпивка недоступна, появляется легкая раздражительность, уточнила врач.

Психиатр Карлос Санчес Менендес отметил, что на более поздних стадиях алкоголизма появляются другие признаки:

употребление алкоголя до полудня и в одиночестве;

попытки скрыть бутылки от окружающих;

пренебрежение обязанностями на работе и дома;

провалы в памяти;

возникновение синдрома отмены при прекращении приема алкоголя;

придумывание оправданий, чтобы продолжать выпивать;

изменения в эмоциональном состоянии;

потеря интереса к другим занятиям;

проблемы с равновесием.

Психиатр Хорди Риско утверждает, что алкоголизм у одного человека негативно отражается на семье в целом. Близкие люди человека с зависимостью испытывают широкий спектр эмоций: от беспокойства и страха до разочарования и беспомощности. Постоянная неуверенность в благополучии одного из членов семьи может привести к сильному стрессу и тревоге.

По словам Риско, зависимость от алкоголя может существенно изменить структуру и функционирование семьи, то есть произойдет перераспределение ролей и обязанностей, из-за чего появятся внутренние конфликты. Более того, расходы, связанные с употреблением спиртных напитков, а также потенциальная потеря работы и траты на медицину могут негативно повлиять на финансовую стабильность семьи.

Как правильно поговорить с человеком о необходимости пройти лечение?

Психолог Грасиела Ангуд Паредес убеждена, что замалчивать эту проблему нельзя. «Чем больше членов семьи знают о ситуации и обстоятельствах, тем больше пользы получает как сама семья, так и человек с зависимостью. Это облегчает зависимому человеку обращение за лечением», — пояснила она.

Чем меньше близкие человека с алкогольной зависимостью говорят о его проблеме, тем проще ему избегать лечения

Чтобы убедить алкоголика лечиться, специалистка посоветовала его близким собраться вместе и рассказать ему о своих переживаниях. Паредес добавила, что родственники и друзья также могут вместе обратиться к специалисту, который поможет составить план действий. При этом психолог подчеркнула, что далеко не всегда с первого раза удается убедить человека начать лечение, но не стоит оставлять попытки сделать это.

Калюжная подтвердила, что такой способ является эффективным, но только при условии, что принимающие участие в разговоре люди являются значимыми для человека с алкогольной зависимостью.

Подготовьтесь: выберите время, когда человек трезв, а вы спокойны. Говорите от себя, описывайте конкретные факты и свои чувства: «Я беспокоюсь, когда вижу, как ты выпиваешь несколько банок пива каждый день, и заметил, что ты стал более замкнутым». Не обвиняйте. Предложите помощь: «Давай вместе сходим к специалисту, просто послушаем» Марина Калюжная нарколог

Нарколог «ГорКлиники» Ольга Михайлова посоветовала поднимать во время разговора тему сорванных планов, проблем на работе и рисков за рулем, если таковые были. Также можно обратить внимание человека на то, что у него ухудшилось здоровье, пропала энергия, а отношения с людьми начали разрушаться.

В конечном счете такая беседа должна завершиться тем, что человек с зависимостью согласится назначить конкретное время посещения врача, пояснила Михайлова.

Самое главное — поддержка и совместный план, а не контроль и упреки Ольга Михайлова нарколог

«Не становитесь костылем, покрывающим последствия (не оправдывайте прогулы, не давайте денег на выпивку). Создайте среду, альтернативную алкоголю: предлагайте совместный активный отдых, хобби. Аккуратно информируйте о рисках. Но помните: вы не можете нести ответственность за эту болезнь», — добавила Калюжная.

Чем отличается мужской алкоголизм от женского?

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировал несколько исследований на эту тему и пришел к выводу, что у женщин выше риск развития цирроза и других заболеваний печени, связанных с употреблением алкоголя, а также смерти от них.

Кроме того, спиртные напитки у них могут привести к более быстрому снижению умственной деятельности. Дополнительно специалисты предупредили, что риск повреждения сердечной мышцы у женщин выше при меньших дозах алкоголя, чем у мужчин. А одно исследование показало, что у них быстрее развивается кардиомиопатия и периферическая невропатия.

«Разница между мужчинами и женщинами состоит в течении и рисках. Так, у женщин меньший объем воды в организме и более низкая активность фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому при той же дозе алкоголя у них выше концентрация в крови, из-за чего быстрее возникают повреждения различных органов и даже повышается риск развития рака молочной железы. Больше сопутствуют тревога и депрессия», — пояснила Михайлова.

Это объясняет, почему женский алкоголизм кажется более тяжелым. Он быстрее прогрессирует, а не тяжелее лечится Ольга Михайлова нарколог

Еще спиртные напитки, особенно в больших количествах, могут повысить у женщин риск сексуального насилия, утверждают специалисты из СDC.

Что касается употребления алкоголя во время беременности, оно чревато выкидышем, мертворождением, преждевременными родами и синдромом внезапной детской смерти

Как лечится алкогольная зависимость?

«Раньше подход был редуктивным: изоляция, кодирование страхом, агрессивная условно-рефлекторная терапия, то есть рвотные смеси», — рассказала Калюжная. Сейчас же, по ее словам, лечение является комплексным и включает оно в себя медикаментозное купирование тяги к алкоголю с помощью безопасных препаратов, когнитивно-поведенческую терапию и реабилитацию, направленную на возвращение к полноценной жизни.

Таким образом, сегодня в лечении алкогольной зависимости акцент сместился с запугивания человека на составление плана лечения, который поможет начать жизнь без спиртных напитков, подчеркнула нарколог.

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

При этом Михайлова отметила, что различные популярные народные методы лечения алкогольной зависимости справиться с ней не помогают. В число неэффективных способов она включила различные домашние детокс-капельницы, витаминные чистки и народные средства наподобие рассолов, трав и заговоров.

Вызывает сомнения кодирование как панацея, так как без последующей психотерапии — это лишь отсрочка срыва Марина Калюжная нарколог

Рекомендуют психотерапию и специалисты национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма США. По их мнению, терапия помогает развить навыки, которые позволяют сократить или вовсе прекратить употребление алкоголя, создать сильную систему социальной поддержки, поставить достижимые цели на будущее и справиться с факторами, которые могут спровоцировать возвращение к спиртным напиткам.

А специалисты из клиники Мэйо в США утверждают, что для успешной борьбы с алкоголизмом важно придерживаться правил здорового образа жизни: достаточно спать, регулярно заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и уметь управлять стрессом.