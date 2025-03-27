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21:02, 27 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы два вида алкоголя, которые быстрее всего вызывают привыкание. Что это за напитки?

Терапевт Чистик назвала водку и виски алкоголем, вызывающим быстрое привыкание
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Любой алкоголь крайне вреден для здоровья, и при регулярном употреблении даже в малых дозах он может вызвать привыкание. Однако два вида напитков вызывают зависимость быстрее всего. Их врач-терапевт «Скандинавского центра здоровья» Ольга Чистик назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Самое быстрое привыкание вызывают водка и виски. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество алкоголя, который оказывает интенсивное воздействие на мозг, нервную систему и внутренние органы

Ольга Чистик врач-терапевт

Фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Врач добавила, что быстрое привыкание также вызывает пиво. Хотя в этом напитке гораздо меньше спирта, если человек пьет его регулярно и в больших количествах, эта привычка может перерасти в зависимость. Не менее опасными врач назвала различные коктейли — их воздействие на организм может быть непредсказуемым из-за нескольких видов алкоголя в составе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты многолетнего исследования, показавшие, что безопасного для здоровья количества алкоголя не существует. Специалисты ВОЗ подчеркнули: риск для здоровья возникает после употребления первой же капли спиртного.

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