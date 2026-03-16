Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 16 марта 2026

Российская нефть в Индии рекордно подорожала

Bloomberg: Цена нефти Urals на западном побережье Индии выросла до 98,93 доллара
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цена российской нефти сорта Urals, экспортируемой в Индию, достигла рекордного уровня после того, как США разрешили Нью-Дели покупать этот энергоноситель. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Argus Media, согласно которым 13 марта стоимость Urals на западном побережье Индии составила 98,93 доллара за баррель. Эта цена, включающая и доставку, является самой высокой с тех пор, как Россия после начала боевых действий на Украине перенаправила экспорт нефти в эту азиатскую страну.

Причиной резкого скачка котировок этого углеводорода стала ситуация на Ближнем Востоке. Как следствие, в конце минувшей недели скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, сократилась до 4,8 доллара за баррель.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

В связи с этим агентство напомнило, что, получив в начале марта разрешение от США, индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil и Reliance Industries, приобрели около 30 миллионов баррелей нераспроданной российской нефти, поставляемой морским путем.

По словам заместителя министра торговли и промышленности Индии Раджеша Агравала, в марте 2026 года его страна увеличила объемы импорта российской нефти.

Издание Financial Times сообщило, что Москва каждый день получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал о визите представителя Франции в Москву

    Назван предел цен на нефть на фоне конфликта в Иране

    В России прекратились продажи дешевого кроссовера из Китая

    В офисе президента Украины оценили вероятность скорого урегулирования конфликта

    Сроки падения цен на нефть ниже 80 долларов предсказали

    Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

    Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с трансгендерными женщинами в Таиланде

    В Раде призвали депутатов взять власть и заключить мир

    Раскрыт способ реанимировать севшие после стирки свитера

    Перевод 13 тысяч рублей стоил россиянину 14 лет свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok