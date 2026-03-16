Российская нефть в Индии рекордно подорожала

Bloomberg: Цена нефти Urals на западном побережье Индии выросла до 98,93 доллара

Цена российской нефти сорта Urals, экспортируемой в Индию, достигла рекордного уровня после того, как США разрешили Нью-Дели покупать этот энергоноситель. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Argus Media, согласно которым 13 марта стоимость Urals на западном побережье Индии составила 98,93 доллара за баррель. Эта цена, включающая и доставку, является самой высокой с тех пор, как Россия после начала боевых действий на Украине перенаправила экспорт нефти в эту азиатскую страну.

Причиной резкого скачка котировок этого углеводорода стала ситуация на Ближнем Востоке. Как следствие, в конце минувшей недели скидка на российскую нефть, поставляемую в индийские порты, сократилась до 4,8 доллара за баррель.

В связи с этим агентство напомнило, что, получив в начале марта разрешение от США, индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil и Reliance Industries, приобрели около 30 миллионов баррелей нераспроданной российской нефти, поставляемой морским путем.

По словам заместителя министра торговли и промышленности Индии Раджеша Агравала, в марте 2026 года его страна увеличила объемы импорта российской нефти.

Издание Financial Times сообщило, что Москва каждый день получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья.