Рост цен на газ в Европе назвали разрушительным

Дмитриев: Рост цен на газ на 40 % разрушителен для промышленности и хозяйств

Сорокапроцентный рост цен на газ в Европе будет разрушителен для промышленности и хозяйств. Таким его назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Аналитики HSBC предсказывают, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на природный газ в Европе будут на целых 40 выше ожидаемого уровня. По словам спецпредставителя российского президента, Европе будет нелегко справиться с такими ценами.

«Это разрушительно для промышленности и домохозяйств Европы. Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку региону потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа», — пояснил он.

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs (GS) ожидают, что масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные блокировкой Ираном Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива. Биржевые цены стремительно растут, что приведет к топливному шоку для мировой экономики.

Перебои с поставками ближневосточного сырья могут ударить по предложению также и мазута. Одними из главных пострадавших рискуют оказаться страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые в наибольшей степени зависели от импорта нефти через Ормузский пролив. С проблемами уже столкнулись Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика и другие государства АТР.