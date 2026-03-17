11:40, 17 марта 2026

Рост цен на газ в Европе назвали разрушительным

Вячеслав Агапов

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Сорокапроцентный рост цен на газ в Европе будет разрушителен для промышленности и хозяйств. Таким его назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Аналитики HSBC предсказывают, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на природный газ в Европе будут на целых 40 выше ожидаемого уровня. По словам спецпредставителя российского президента, Европе будет нелегко справиться с такими ценами.

«Это разрушительно для промышленности и домохозяйств Европы. Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку региону потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа», — пояснил он.

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs (GS) ожидают, что масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные блокировкой Ираном Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива. Биржевые цены стремительно растут, что приведет к топливному шоку для мировой экономики.

Перебои с поставками ближневосточного сырья могут ударить по предложению также и мазута. Одними из главных пострадавших рискуют оказаться страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые в наибольшей степени зависели от импорта нефти через Ормузский пролив. С проблемами уже столкнулись Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика и другие государства АТР.

    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    Московское метро начали готовить к весне

    Культовый актер поблагодарил Бога за непопадание в файлы Эпштейна

    Мировой экономике спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

    Под Москвой ребенку сломали палец в детсаду на занятии по музыке

    Синоптик назвала срок исчезновения снега в Москве

    В Европе обвинили Зеленского в намеренном заятигивании конфликта

    Отец семерых детей в 61 год ушел на СВО в тайне от семьи

    Набор с перекусами для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят»

    МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу

    Все новости
