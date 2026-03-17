Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:05, 17 марта 2026Экономика

Миру спрогнозировали топливный шок из-за войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maruf Rahman / NurPhoto via Getty Images

Масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные блокировкой Ираном Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива, а не сырья. Об угрозе топливного шока для мировой экономики сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (GS).

Биржевые цены на вышеуказанные виды топлива выросли гораздо стремительнее, нежели стоимость эталонной североморской марки нефти Brent, отметили эксперты финансовой организации Юлия Жесткова Григсби и Даан Струйвен. К такому раскладу, пояснили аналитики, привели сбои в поставках среднетяжелой нефти с Ближнего Востока.

Так, котировки газойля, используемого в качестве компонента дизтоплива, в ходе торгов во вторник, 17 марта, превысили 156 долларов, а цена авиационного керосина влотную приблизилась к отметке в 215 долларов. Для сравнения, стоимость эталонной североморской марки Brent к этому времени находилась в районе 103-104 долларов за баррель.

Перебои с поставками ближневосточного сырья, предупредили аналитики, в конечном счете могут ударить не только по предложению авиакеросина и дизтоплива, но и мазута. Одними из главных пострадавших рискуют оказаться страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые в наибольшей степени зависели от импорта нефти через Ормузский пролив. С проблемами уже столкнулись Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика и другие государства АТР.

Впрочем, от трудностей оказались не застрахованы и США с Евросоюзом, которые до недавнего времени также закупали в больших объемах энергоресурсы с Ближнего Востока. Найти альтернативных поставщиков среднетяжелой нефти в сложившихся реалиях будет крайне трудно, констатировали в GS. Проблемы с доступностью ключевых видов топлива вкупе со стремительным удорожанием нефти и сжиженного природного газа могут в итоге замедлить темпы роста мировой экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от последствий предыдущих двух кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok