Пакистан обратился с просьбой к Трампу по поводу Ирана

Премьер Пакистана призвал Трампа продлить срок для сделки с Ираном на 2 недели

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. Свое заявление он написал в соцсети X.

«Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели», — написал он. По мнению Шарифа, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем».

Кроме того, премьер Пакистана призвал иранских братьев открыть Ормузский пролив «на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли».

Ранее сообщалось, что Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта с немедленным прекращением огня, за которым последует всеобъемлющее соглашение. Согласно предложению Пакистана, прекращение огня вступит в силу немедленно и повлечет за собой открытие Ормузского пролива. Вторым пунктом плана является завершение самого конфликта, урегулирование которого займет от 15 до 20 дней.