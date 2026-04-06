Иран и США получили план завершения конфликта

Reuters: Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта

Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Пакистан разработал рамки для прекращения боевых действий и за одну ночь обменялся ими с Ираном и США, изложив двухуровневый подход с немедленным прекращением огня, за которым последует всеобъемлющее соглашение», — утверждается в публикации.

Согласно предложению Пакистана, прекращение огня вступит в силу немедленно и повлечет за собой открытие Ормузского пролива. Вторым пунктом плана является завершение самого конфликта, урегулирование которого займет от 15 до 20 дней.

По словам собеседника агентства, все элементы плана должны быть согласованы 6 апреля. Он добавил, что первоначальное соглашение будет оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного в электронном виде через посредника в лице Пакистана.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней.