22:28, 7 апреля 2026Мир

В ООН осудили угрозы Трампа уничтожить Иран

Гутерриш осудил угрозы Трампа уничтожить Иран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш осудил угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить Иран и призвал к немедленным дипломатическим усилиям по прекращению войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

«Не существует военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению», — подчеркнул Дюжаррик.

Также генсек ООН призвал восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля 4:00 мск).

