20:52, 7 апреля 2026Мир

Иран сделал в ООН заявление об угрозах Трампа

Постпред Ирана при ООН: Угрозы Трампа уничтожить Иран прискорбны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить Иран являются прискорбными. С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

Иравани назвал прискорбным тот факт, что американский лидер на глазах у всего мира угрожает уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру. Дипломат назвал высказывания Трампа недопустимыми и подчеркнул, что Иран примет соразмерные ответные меры в случае осуществления угроз США.

«Подобная риторика не подобает ни одному лидеру, не говоря уже о главе постоянного члена этого Совета [Безопасности ООН], на которого возложена задача поддержания международного мира», — отметил постпред.

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

