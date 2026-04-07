Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

Президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт передает Reuters.

«Президент был ознакомлен с этим предложением, и ответ последует», — сказала она.

В то же время, по данным Iran International TV, Тегеран положительно анализирует просьбу Пакистана о прекращении огня на две недели.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Дональду Трампу с просьбой продлить срок для сделки с Ираном на две недели. Он также призвал Иран открыть Ормузский пролив «на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли».