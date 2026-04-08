Американские самолеты-заправщики подняли в небо на Ближнем Востоке

8 самолетов-заправщиков ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

Восемь самолетов заправщиков военно-воздушных сил (ВВС) США подняли в небо на Ближнем Востоке за несколько часов до истечения срока ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости на основе полетных данных.

По имеющейся информации, три Boeing KC-46A Pegasus пролетели в небе над Саудовской Аравией. Один из самолетов-заправщиков отключил транспондер.

Еще один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Израиля и направляются на восток от границы Иордании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

