BFMTV: Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что заседание совета пройдет в 08:30 по местному времени (9:30 по московскому), спустя несколько часов после истечения ультиматума американского лидера в адрес Тегерана.

Ранее Макрон заявил, что не считает военные операции и бомбардировки эффективным способом решения ситуации вокруг Ирана. Французский лидер указал на провальный опыт военных вмешательств в Ирак, Афганистан и Ливию, подчеркнув, что даже спустя десятилетия такие операции не привели к ожидаемым результатам.

