23:12, 7 апреля 2026

Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана

Марина Совина
Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что заседание совета пройдет в 08:30 по местному времени (9:30 по московскому), спустя несколько часов после истечения ультиматума американского лидера в адрес Тегерана.

Ранее Макрон заявил, что не считает военные операции и бомбардировки эффективным способом решения ситуации вокруг Ирана. Французский лидер указал на провальный опыт военных вмешательств в Ирак, Афганистан и Ливию, подчеркнув, что даже спустя десятилетия такие операции не привели к ожидаемым результатам.

    Последние новости

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

    Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

    В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал

    На израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа

    В Италии заявили о риске ядерной войны из-за конфликта с Ираном

    Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана

    Карлсон обратился к военным США с просьбой на фоне скандала с Трампом

    Стоимость российской нефти взлетела до максимума за 13 лет

    Пакистан обратился с просьбой к Трампу по поводу Ирана

    Все новости
