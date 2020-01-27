Украинский депутат устроил скандал в ПАСЕ из-за российских журналистов

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко Алексей Гончаренко устроил скандал из-за российских журналистов и отказался общаться с представительницей украинского СМИ. Конфликт произошел перед началом сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости.

По данным агентства, прибыв в здание Совета Европы в Страсбурге, член украинской делегации Гончаренко отказался отвечать на вопросы журналистов из России, назвав их пропагандистами. Общаться с журналисткой с Украины он тоже не захотел из-за того, что она стояла рядом с представителями российских СМИ.

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О похожих случаях негативного отношения к российским журналистам со стороны украинских членов ПАСЕ сообщалось и в 2019 году. Так, в январе журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала, что представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее, заявив, что не «считает Скабееву журналисткой».

В августе 2019 года сообщалось, что охрана не пустила журналистку к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Турции. Глава государства направлялся к своему автомобилю, когда один из турецких охранников, приставленных к украинскому лидеру, заблокировал Скабееву и не давал ей пройти к машине.

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