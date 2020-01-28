На итальянском телевидении Украину назвали Малой Россией

Rai / YouTube

В одном из раундов итальянской телевикторины L’eredità на канале Rai 1 Украину назвали Малой Россией. Случай на итальянском телевидении отметила пользовательница Facebook украинского происхождения Татьяна Чиполла, живущая в Италии.

По правилам интеллектуального телешоу, финалист по имени Эгидио (Egidio) должен назвать ключевое слово, объединяющее пять других слов. Участнику нужно было найти слово, которое сформирует словосочетания с понятиями звезда, выпечка, магазин, Россия и серенада. После минуты размышлений он назвал слово «любовь».

Правильным оказалось слово «маленький». Ведущий викторины Флавио Инсинна (Flavio Insinna) объяснил, что есть две песни под названием «Маленькая звезда» Лучано Лигабуэ и «Маленькая серенада» Клаудио Вилла, а также «малая Россия». «Малая Россия — это Украина», — добавил он.

По мнению Чиполлы, итальянский канал таким образом манипулирует общественным мнением. «Это вбивает в голову рядового итальянца, что Украина — колония России!» — написала она. Пользовательница призвала посла Украины в Италии отреагировать на момент из телешоу и обратиться к руководству канала.

Ранее в январе госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли. Он давал интервью радиостанции NPR и услышал вопрос об Украине, хотя заявленной темой было обсуждение ситуации в Иране.

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