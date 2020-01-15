Ведущая в прямом эфире узнала о смерти брата и смогла удержаться от слез

Телеведущая Сахар Аббас Джамиль в прямом эфире передачи «Решать вам» на иорданском канале Dijlah TV узнала о смерти старшего брата — иракского генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Журналистка попросила у зрителей прощения за то, что выглядит грустной. «Базовый принцип работы журналиста — умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей, но мне только что сообщили, что погиб мой старший брат», — объявила ведущая, сумев удержаться от слез. «Мы продолжим передачу в интересах истины и будем освещать все, что происходит в Ираке», — добавила она.

Брат ведущей был летчиком ВВС Ирака. Он погиб в результате ракетного обстрела базы Аль-Балад под Багдадом 12 января, на которой расквартированы американские военные. Агентство Reuters сообщало о не менее семи минометных снарядах, разорвавшихся на этой территории, и четырех раненых иракских военнослужащих.

Ранее Джамиль, дочь композитора Аббаса Джамиля, работала на иракском телевидении. В 2017 году ее со скандалом уволили, после чего журналистка перебралась в соседнюю Иорданию.

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