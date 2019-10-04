Разъяренная толпа облила журналистку водкой и едва не довела до слез

@hectorjuanatey / Twitter

Испанскую журналистку телеканала Telecinco TV Лайлу Жименез (Laila Jiménez) атаковали участники марша протеста в Барселоне, посвященного второй годовщине референдума о независимости Каталонии. О грубом обращении с репортершей сообщается на сайте Комитета по защите журналистов.

На кадрах ролика, опубликованного в Twitter, видно, что протестующие кричат на Жименез, а она едва сдерживает слезы. Журналистку ударили по голове банкой от напитка Red Bull, которую бросил один из протестующих, ее волосы и одежду облили водкой. Некоторые участники марша пытались ее защитить.

После произошедшего журналистке пришлось сменить место съемки репортажа, медицинская помощью ей не потребовалась. Позже она назвала произошедшее «унизительным».

Поведение протестующих вызвало возмущение у пользователей сети и некоторых политических деятелей. «Такое обращение с репортером, которая стоит на улице с микрофоном, отвратительно», — заявил представитель Республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан (Gabriel Rufian).

Референдум о независимости Каталонии был проведен властями региона 1 октября 2017 года. За независимость проголосовали 90,18 процента (около двух миллионов человек). Власти Испании не признали результаты плебисцита.

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