Мужчина поцеловал журналистку в прямом эфире и пошел под суд

Тележурналистка Сара Ривест (Sara Rivest) стала жертвой нападения незнакомца в прямом эфире. Как сообщает Metro, он потрогал ее за ягодицы, а затем поцеловал.

Ривест вела репортаж с фестиваля в штате Кентукки, когда неизвестный подбежал к ней и схватил ее. «О, это было неуместно», — заявила женщина сразу после произошедшего, вернув самообладание.

Позднее инцидент разобрали в эфире канала WAVE. Ведущая заметила, что репортеры очень уязвимы, на что Ривест ответила, что ее герои имели полное право вести себя в кадре глупо, но не некорректно. «Но когда вы кладете свои руки на меня или кого-либо еще без одобрения, это неправильно», — заключила она. При этом женщина заметила, что подобные инциденты стали «слишком частым явлением».

Репортер добавила, что была раздражена из-за того, что засмеялась, когда мужчина поцеловал ее, но обозначила, что всему виной стала нервная реакция на ситуацию. «Я была шокирована, но мой нервный смех не означает одобрения его действий», — оправдалась она, заметив, что произошедшее заставило ее чувствовать себя беспомощной.

Как выяснилось позднее, нападавшего звали Эрик Гудман (Eric Goodman). Ему предъявлено обвинение в домогательстве, он уже получил повестку в суд.

В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу иностранные журналистки организовали кампанию против домогательств. Во многих российских городах во время прямых включений к ним приставали болельщики. Женщины потребовали прекратить это и попросить позволить им выполнять свою работу.

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