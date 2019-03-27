Зрелый мужчина домогался подростка в самолете и был остановлен журналисткой

Канадская журналистка Джоанна Чиу (Joanna Chiu) сообщила, что ей удалось предотвратить домогательства взрослого мужчины к девочке-подростку. Эту историю она пересказала в Twitter.

По словам Чиу, она была достаточно усталой, но не могла не заметить происходящего на сидениях за ней. Мужчина в возрасте около сорока лет постоянно пытался заговорить с девочкой, которую посадили отдельно ее семьи. Он расспрашивал ее о планах на жизнь и смеялся над ее словами.

«Она была дружелюбна, и он, казалось, воспринял это как сигнал к знакомству, начал дразнить ее и продолжал говорить, что хочет пригласить ее на обед, что она игнорировала. В этот момент я должна была бодрствовать на случай, если что-то произойдет в дальнейшем», — сказала Чиу.

Через некоторое время она услышала, как мужчина попросил у девочки интимное фото. Она в ярости обратилась к нему, однако тот проигнорировал ее отповедь и ушел в уборную.

— Joanna Chiu 趙淇欣 (@joannachiu) 25 марта 2019, 07:23

На помощь пришла другая соседка, также следившая за происходящим. Пока мужчина отсутствовал, она сказала девочке, что та может пересесть на другое место, и дала понять, что будет рядом, если ей понадобится помощь.

Женщины пожаловались на инцидент старшей бортпроводнице, и та потребовала, чтобы пассажир отсел от девочки. Тот отказывался и требовал позвал «главного», пока ему не пригрозили экстренной посадкой самолета. Также экипаж составил протокол о произошедшем.

— Joanna Chiu 趙淇欣 (@joannachiu) 25 марта 2019, 07:49

Чиу была возмущена тем, что ситуацию заметили только пассажиры женского пола. «Но ни один из пассажиров-мужчин, казалось, не обращал внимания на происходящее», — заявила журналистка. Она поблагодарила экипаж за содействие и показала открытку, которую ей подарили в благодарность за добрый поступок.

В 2018 году сотрудники американских правоохранительных органов предупредили пассажиров о возрастающей угрозе сексуального насилия в самолетах. Темы роста таких преступлений они назвали «тревожными».

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