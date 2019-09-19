Журналистка обратилась за комментарием к погибшему и не получила ответа

@yashar / Twitter

Журналистка американского телеканала KTLA Сара Велш (Sara Welch) в одном из своих репортажей сообщила, что попыталась обратиться за комментарием к мужчине, ранее погибшему в результате ДТП. Слова корреспондентки удивили зрителей, распространивших фрагмент эфира в Twitter.

«Мы попытались связаться с мужчиной, который погиб во время погони, он был недоступен для комментария», — произнесла Велш. Как сообщает Daily Mail, в репортаже речь шла о 50-летнем жителе Анахайма, который пытался скрыться от полиции на автомобиле. Правоохранителей вызвал брат погибшего.

Автор твита с роликом, журналист Яшар Али (Yashar Ali,) отметил, что чуть не умер от смеха, когда услышал формулировку репортера. На это один из пользователей пошутил, что если бы скончался Али, Велш обратилась бы и к нему за комментарием.

Многие микроблогеры шутили о том, что Велш якобы пыталась обратиться за помощью к экстрасенсам, чтобы поговорить с уже погибшим водителем. Некоторые допустили, что журналистка оговорилась и хотела сказать о попытке поговорить с семьей мужчины.

Ранее ведущая американского телеканала KOCO 5 News Алекс Хаусден (Alex Housden) навлекла на себя гнев зрителей. Она сравнила темнокожего коллегу по эфиру Джейсона Хэкетта (Jason Hackett) с гориллой.

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