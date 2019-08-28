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Телеведущая назвала темнокожего коллегу похожим на животное и разъярила зрителей

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Ведущая американского телеканала KOCO 5 News Алекс Хаусден (Alex Housden) навлекла на себя гнев зрителей из-за того, что сравнила своего темнокожего коллегу Джейсона Хэкетта (Jason Hackett) с гориллой. Об этом пишет Insider.

Когда ведущие обсуждали репортаж из зоопарка города Оклахомы, в котором была показана горилла, Хаусден сказала, обратившись к Хэкетту: «Похожа чем-то на тебя». Мужчина ответил: «Да, и правда что-то такое есть».

Телезрители были возмущены высказыванием журналистки, посчитав его проявлением расизма. Некоторые даже потребовали ее уволить. На следующий день Хаусден извинилась перед соведущим в прямом эфире. «Я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю, насколько сильно обидела Хэкетта и других людей. Я знаю, что это было неправильно, и мне очень жаль», — сказала она.

Хэкетт принял извинения, отметив, что у них с Хаусден хорошие отношения вне работы. Он добавил, что эта ситуация должна стать уроком для всех о том, что слова важны. «Мы должны уметь различать слова, которые глубоко ранят окружающих. Мы должны найти способ заменить их словами любви и поддержки», — заключил он.

Ранее египетская телеведущая сравнила полных людей с мертвецами, заявив, что они отягощают близких. После этого высказывания ей пришлось уйти из профессии.

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