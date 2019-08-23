Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком

Телеведущая Елена Малышева подверглась критике в социальных сетях после того, как опубликовала у себя в Instagram видео с участием одной из зрительниц программы «Здоровье». У женщины случился эпилептический припадок во время съемок.

В ролике видно, как врачи увозят ее из студии. После этого Малышева рассказала о правилах помощи человеку в подобном случае. Она отметила, что необходимо положить голову больного набок, обеспечить его безопасность, не пытаться открыть рот и вызывать скорую помощь. Она добавила, что при лечении эпилепсии таблетками больные могут вести нормальную жизнь.

Некоторые комментаторы посчитали поступок Малышевой неэтичным. По их мнению, не стоило публиковать видео с женщиной, которой стало плохо. «Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!» — возмутился один из юзеров. «А вы слышали о таком понятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет, вы не слышали», — негодовал другой.

Пользователи интересовались, давала ли женщина разрешение на съемку, и предлагали ведущей представить себя на ее месте. «Это бестактно, снимать исподтишка болячку другого! Я думаю, вам, Елена, тоже будет неприятно, если кто-то выложит видео, где вы в неприглядном виде», — писала yulia_lu777.

Ранее Малышеву раскритиковали за несуразный халат, который она предложила оценить своим подписчикам в соцсетях.

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