Журналистка попробовала повторить тренировки Бейонсе и сдалась

Журналистка издания Insider Лара Волш (Lara Walsh) попробовала тренироваться так, как занимается спортом певица Бейонсе. Свой опыт она описала в статье, опубликованной на сайте этого СМИ.

Волш основывалась на рекомендациях известного тренера Марко Боргеса (Marco Borges), опубликованных в журналах, и видео, найденных в Instagram певицы. Все тренировки она распределила на семь дней.

В первый день девушка тренировала верхнюю часть тела и ягодицы. Она почувствовала сильную усталость уже на первом этапе тренировки, так как ей было сложно имитировать боксерские удары с гантелями в руках. Середина тренировки показалась ей несложной, так как Волш практикует пилатес, и к основной нагрузке она оказалась подготовлена.

Однако она опасалась самой, как писал звездный тренер, важной части — отжиманий с выпрыгиванием на руках. Предприняв первую же попытку, девушка не сумела удержать свое тело и упала лицом вниз. «Мои руки довольно сильно дрожат, поэтому я делаю четыре отжимания на коленях, прежде чем лечь на коврик и сделать передышку», — завершила она рассказ. Последующая кардиотренировка полностью вымотала ее.

Во второй день девушка чувствовала сильную боль во всем теле, однако неплохо справилась с тренировкой на ноги и ягодицы. В третий ей пришлось делать упражнения-выпрыгивания с гирей, что принесло ей невыносимую боль.

На следующей тренировке Волш пришлось вновь вернуться к отжиманиям, которые она окрестила «проклятием жизни». Журналистка призналась, что после первой же попытки она сильно вспотела, а после второй — решила сдаться. На седьмой день ей также пришлось вернуться к этому упражнению, и тогда ей удалось отжаться только три раза. «Я буквально не понимаю, как Бейонсе делает несколько подходов», — призналась девушка.

Волш уточнила, что во время последних тренировок она слушала песни артистки и вдохновлялась ими. Журналистка иронически заметила, что, изменив некоторые упражнения для себя, она создала «свою собственную версию программы Бейонсе по Франкенштейну», и заключила, что эти кажущиеся легкими занятия на самом деле сильно изнуряют. Она решила в будущем больше заниматься спортом и укрепить мышцы верхней части тела.

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