Журналистка попыталась высосать стейк через трубочку и осталась довольна

@tommyxtopher / Twitter

Американская ведущая Лора Ингрэм (Laura Ingraham) попыталась выпить стейк через пластиковую трубочку в эфире своего шоу Ingraham Angle на телеканале Fox News. Об этом пишет Huffington Post.

Ингрэм представила зрителям стейк, в который были воткнуты несколько ламп накаливания и пластиковых трубочек. Она пояснила, что это блюдо создано для того, чтобы спровоцировать представителей партии демократов, так как в нем содержится все, что они ненавидят.

«А можно ли пить стейк через трубочку? На вкус прекрасно. Я ощущаю пары стейка», — описала свои впечатления от блюда журналистка.

Ингрэм особо отметила, что лампы накаливания ненавидит предприниматель и политик-демократ Эндрю Ян (Andrew Yang). Она имела в виду выступление Яна на встрече с избирателями, посвященной изменению климата. Во время нее предприниматель раскритиковал лампы накаливания, так как они потребляют слишком много энергии.

Кроме того, на встрече другие представители Демократической партии выступали за ограничение потребления красного мяса, так как, по их мнению, его производство увеличивает количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Демократы также советовали заменить пластиковые трубочки на бумажные, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов.

Ранее ведущая американского телеканала KOCO 5 News Алекс Хаусден (Alex Housden) назвала чернокожего коллегу похожим на гориллу и разъярила зрителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!