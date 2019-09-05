Глаз политика наполнился кровью в эфире и напугал зрителей

Пользователи соцсетей начали беспокоиться о здоровье американского политика Джо Байдена (Joe Biden), у которого во время встречи с избирателями появилась кровь в глазу. Трансляцию вел телеканал CNN.

Кандидат в президенты на выборах 2020 года Байден выступал на встрече, посвященной вопросам изменения климата. Во время ответа на вопрос студента в зрительном зале о мерах улучшения экологии глаз бывшего вице-президента США начал наполняться кровью.

Некоторые обратившие на это внимание пользователи Twitter предположили, что у Байдена произошел инсульт. «Это очень печально, он уже не подходит для всего этого. Ему нужно уйти на пенсию. Это очень плохо», — посочувствовал политику юзер с ником Randy Oreens.

Однако большинство комментаторов посчитали, что жизни Байдена ничто не угрожает — у него в глазу лишь лопнул сосуд. «Хотя это и выглядит страшно, но в этом нет ничего смертельного, пройдет через несколько дней», — писал GretchenInOK.

Несколько пользователей отнеслись к произошедшему с иронией. «Он сломавшийся робот», — пошутил юзер Niall Flanagan. «Как злодей из Бонда», — заметил Slovydal.

Ранее ведущие британского утреннего телешоу заплакали в прямом эфире после того, как попробовали острый перец.

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