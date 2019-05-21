Телеведущая пересказала финал «Игры престолов» в эфире и разочаровала коллег

@novelastime / Twitter

Американская телеведущая Меган Маккейн (Meghan McCain) пересказала в эфире шоу The View финал сериала «Игра престолов». Фрагмент с записью передачи доступен в Twitter, на него обратил внимание канал Fox News.

Обсуждение запустила соведущая Маккейн Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg). Она назвала завершение съемок «концом гигантской эры поп-культуры» и спросила у коллег об их впечатлениях. В ответ Маккейн высказала свое недовольство сюжетом сериала.

Далее следуют спойлеры к шестой серии восьмого сезона «Игры престолов».

«Я провела восемь лет своей жизни, наблюдая за этим, и это было ужасно. Ужасно. Бран — это просто самое худшее. Извините, это спойлер. Он ничего не сделал и теперь начал править?» — возмутилась Маккейн.

Зрители в студии вскрикнули, а одна из ведущих, Сонни Хостин (Sonny Hostin), схватилась за голову. «Я только на четвертом сезоне», — пояснила она, заметив, что умышленно избегает спойлеров.

Голдберг сделал вид, что с отвращением уходит со съемочной площадки, а Хостин несколько раз повторила, что посмотрела только половину сериала. Маккейн попыталась оправдаться, заявив, что эти данные можно найти в сети.

Позднее ведущая принесла свои извинения в Twitter и попросила неосведомленных зрителей не смотреть эфир The View.

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