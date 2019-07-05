Ведущую нарекли Чудо-женщиной за спасение эфира от вторжения незнакомца

Видео: @ABC7NY / Twitter

Телеведущая американского телеканала ABC 7 Дарла Майлз (Darla Miles) вызвала восхищение пользователей сети тем, как она помешала прохожему войти в кадр идущего в прямом эфире репортажа. Отрывок из него размещен в Twitter.

Журналистка преградила мужчине путь сильным движением руки, даже не посмотрев в его сторону. При этом речь ее также не сбилась. Видео с Майлз стало вирусным и набрало 37 тысяч репостов и лайков.

Юзеров поразила такая спокойная уверенность. «Так делают мамы. Каменное спокойствие. Зрение на 360 градусов. Способность непоколебимо продолжать начатое», — перечислял список достоинств ведущей один из пользователей. Некоторые в комментариях сравнивали Майлз с персонажем комиксов Чудо-женщиной.

Однако не все были довольны поведением Майлз. «Хотя мужчина и вел себя грубо, у нее не было права прикасаться к нему. А что, если бы его это раздражило еще больше?» — задавался вопросом Ncfm80.

В июне 2019 года британская телеведущая на глазах зрителей получила удар током с помощью специального устройства, которым управлял ее коллега по эфиру.

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