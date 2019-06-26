Интернет и СМИ
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Раскрыт новый механизм старения
Россияне рассказали об отношении к пыткам
Английский клуб захотел вернуть Тотти в футбол
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе рассорил ее с женихом и невестой
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией
Популярный блогер найден мертвым
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Новости партнеров

Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире

Перейти в «Мою Ленту»

Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) получила удар током с помощью специального устройства, которым управлял ее коллега по эфиру Пирс Морган (Piers Morgan). Видео инцидента на передаче Good Morning Britain опубликовано в Twitter.

Для удара током Морган использовал специальные часы. Рид надела устройство и получила разряд в 350 вольт. Женщина закричала от боли, но в дальнейшем смогла вести передачу. Ведущий рассмеялся от реакции женщины и в шутку заметил: «Меня за такое уволят».

После Рид опробовать устройство на себе вызвался другой ведущий, Ричард Арнольд (Richard Arnold). Мужчина выдержал несколько ударов током и признал, что даже когда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.

Таким образом они протестировали часы, которые бьют пользователя током, когда он повторяет вредную привычку. Как сообщает New York Post, такой силы тока достаточно, чтобы у человека появилась неприятная ассоциация с любимым действием, которая постепенно привела бы к отказу от него.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Can this electric shock bracelet zap you out of bad habits?
Телеведущая встретила саму себя в эфире и удивилась увиденному
Телеведущая не узнала старую знакомую в эфире и опростоволосилась
Телеведущие расшутились о пенисе во время эфира
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 июня

«Противно смотреть на вас»

Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
17:0725 июня

Популярная блогерша в одночасье стала нищей

19:4025 июня

Преемник Доренко ответил на оскорбления Соловьева в адрес покойного журналиста

14:4325 июня

Более 26 миллионов россиян посмотрели прямую линию с Путиным в сети и на ТВ

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Почему этим недоактерам все еще верят?»

«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
22:0325 июня

Шоу с мультяшным Путиным обругали

16:2525 июня

Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане ради рейтинга

09:4625 июня

Невеста захотела провести свадьбу без подруги и была раскритикована в сети

Интернет и СМИ00:0622 июня

«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»

Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
20:1325 июня

Выпивший «Крота» Алибасов пробудил в Петросяне воспоминания

13:5925 июня

Скабеева и Попов заявили о призыве властей Грузии убивать русских

18:2225 июня

Юмористы устроят Зеленскому разнос

Россия
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Юнус-Бек Евкуров Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика
Появились новые подробности серии отравлений в центре Москвы
Возле деревни внутри МКАД вспыхнул крупный пожар
Заявившему о безбожии красноармейцев митрополиту нашли оправдание
В РПЦ опровергли слова о безбожии погибших в Великой Отечественной войне солдат
Все материалы
Мир
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Трамп пригрозил Ирану мощным ответом и уничтожением
Арабы начали отказываться от религии
Британия открестилась от войны против Ирана на стороне США
Мусульманина привязали к столбу и избили в Индии
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Раскол украинской церкви объяснили влиянием российской пропаганды
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Партия Зеленского нашла сотню кандидатов-клонов на выборах в Раду
Долг России перед Советом Европы «конвертировали» в 30 сребреников
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году
В России приготовились запретить грузинское вино
Минэнерго и «Россети» наградили победителей и призеров олимпиады школьников
Россиянам пообещали низкие цены на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца
В Сибири киллеры на Nissan расстреляли пассажира у автобусной остановки
В России польского шпиона осудили на 14 лет за зенитно-ракетный комплекс
В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Появление космических людей признали возможным
Найдены принадлежащие обезьянам древние технологии
«Роскосмос» скрыл происшествие с «Союз МС-11»
Названа смертельная опасность многоквартирных домов
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Во Франции снимут запрет на MMA
Брейк-данс временно включили в программу Олимпийских игр
Глава UFC порассуждал о рисках присутствия Макгрегора на поединке Нурмагомедова
Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»
Бой Поветкина сорвался
Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты
Все материалы
Культура
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Примадонна от театра
Умерла Алла Покровская — глава звездной актерской династии
Джордж Мартин высказался о сериале «Чернобыль»
250 музыкальных компаний обязались достичь гендерного баланса к 2022 году
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров отреагировал на отзывы фанатов о его новом клипе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Преемник Доренко ответил на оскорбления Соловьева в адрес покойного журналиста
Шоу с мультяшным Путиным обругали
Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане ради рейтинга
Выпивший «Крота» Алибасов пробудил в Петросяне воспоминания
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна
Кейт Миддлтон «одержала победу» над Меган Маркл и стала самой влиятельной
Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали
Покупателей поразили изъяны на бедрах модели в рекламе российского бренда
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Байкал оградят от российских туристов
Еще одна страна стала доступнее для россиян
Женщина съездила в отпуск и вернулась парализованной и слепой
Пассажиры побили стюардессу за отказ фотографироваться с ними и сели в тюрьму
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Мужчина пошел на преступление ради собаки
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Домашний питон убил владельца
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Все материалы
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
Автостоянки в США забили «Боингами»
Раскрыт обновленный кроссовер Geely Atlas
BMW показала 600-сильный суперкар с «крыльями чайки»
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых
Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Пожить в московской коммуналке предложили за 100 тысяч рублей в месяц
Все материалы