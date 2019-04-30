Ведущий без спроса поцеловал женщину в эфире и разгневал зрителей и Шарлиз Терон

@spun_sugar1 / Twitter

Актриса Шарлиз Терон осудила поведение французского телеведущего Сирила Хануна (Cyril Hanouna), который внезапно поцеловал женщину, находящуюся в студии. К ее протестам присоединились многие пользователи сети.

Инцидент произошел во время записи ток-шоу Touche Pas A Mon Poste с участием Терон. Хануна подошел к героям эфира, обратился к их переводчице и внезапно поцеловал ее в щеку. Присутствующие были ошеломлены произошедшим.

«Вау, может, в следующий раз спросите?» — саркастически отрезала Терон.

Пользователи Twitter распространили видеозапись с участием Хануны и Терон. Большинство одобрительно высказались о реакции актрисы, заметив, что Хануна повел себя непрофессионально и неприлично.

«Так, мне просто интересно, когда Сирил Хануна будет уволен или когда его шоу закроют?! Потому что тот факт, что Шарлиз Терон должна была пояснять ему, как работает принцип согласия, просто озадачивает меня», — возмутилась пользовательница по имени Сара.

Некоторые женщины сочли высказывание актрисы новым афоризмом на тему феминизма. Попытавшиеся оправдать поступок Хануны мужчины были обруганы. «Могли бы мужчины заткнуться в реакциях на это видео? Мы понимаем, что вам не нравится получать согласие от женщины», — ответила девушка под ником spun_sugar1.

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