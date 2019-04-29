Съемочную группу Первого канала сразила лихорадка во Вьетнаме

Съемочная группа телепередачи «Жизнь других», которую ведет Жанна Бадоева, тяжело заболела во время командировки во Вьетнам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

По словам ведущей программы, проблемы начались во время поездки на рисовые поля. Группа доплыла до места на лодке, но из-за обмеления реки им пришлось возвращаться пешком. «Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность», — вспоминает Бадоева. Она уточнила, что поездка была тяжелой физически.

Спустя сутки режиссера и сценариста программы сразила лихорадка, а Бадоева заболела бронхитом. Вьетнамские аптекари не смогли подобрать им лечение, предлагая лишь местные народные средства. «Долечиваться мы полетели домой», — добавила телеведущая.

В феврале Бадоева оказалась в центре скандала. В эфире шоу «Вечерний Ургант» она объявила, что является автором «Орла и Решки». После этого продюсер Нателла Крапивина заявила, что Бадоева присвоила себе чужой труд, так как была лишь приглашенной ведущей.

В марте стало известно, что Бадоева отказалась от украинского гражданства. Такое решение она приняла после того, как приняла гражданство Италии.

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